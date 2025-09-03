La Paillote espace culturel de plein air Orléans

Quai de Prague Orléans Loiret

Début : Vendredi 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-28 21:00:00

2025-09-03

Espace culturel de plein air
Espace culturel de plein air avec concerts, ateliers, conférences, spectacles, bibliothèque jeunesse, exposition, table de ping pong, piano en libre service, petite restauration et boissons   .

Quai de Prague Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Open-air cultural space

German :

Kultureller Raum im Freien

Italiano :

Spazio culturale all’aperto

Espanol :

Espacio cultural al aire libre

