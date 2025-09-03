La Paillote espace culturel de plein air Orléans
La Paillote espace culturel de plein air Orléans mercredi 3 septembre 2025.
La Paillote espace culturel de plein air
Quai de Prague Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-28 21:00:00
Date(s) :
2025-09-03
Espace culturel de plein air
Espace culturel de plein air avec concerts, ateliers, conférences, spectacles, bibliothèque jeunesse, exposition, table de ping pong, piano en libre service, petite restauration et boissons .
Quai de Prague Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Open-air cultural space
German :
Kultureller Raum im Freien
Italiano :
Spazio culturale all’aperto
Espanol :
Espacio cultural al aire libre
L’événement La Paillote espace culturel de plein air Orléans a été mis à jour le 2025-06-06 par ADRT45