LA PAIX DANS LE MONDE MUSÉE DE LA MÉMOIRE Portet-sur-Garonne
LA PAIX DANS LE MONDE MUSÉE DE LA MÉMOIRE Portet-sur-Garonne samedi 10 janvier 2026.
LA PAIX DANS LE MONDE
MUSÉE DE LA MÉMOIRE Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-01-10
Cette exposition, dédiée à la paix dans le monde, sera l’occasion de rendre hommage à ELIE WIESEL.
Souvenez- vous… En 2003, le musée de la mémoire a été inauguré en présence d’Elie Wiesel, prix Nobel de la Paix en 1986 et parrain de l’Association Mémoire Active du Récébédou (AMAR). Cette exposition, dédiée à la paix dans le monde, sera l’occasion de lui rendre hommage. .
MUSÉE DE LA MÉMOIRE Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 18 74 museedelamemoire@portetgaronne.fr
English :
This exhibition, dedicated to world peace, will be an opportunity to pay tribute to ELIE WIESEL.
L’événement LA PAIX DANS LE MONDE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE