LA PAIX DANS LE MONDE MUSÉE DE LA MÉMOIRE Portet-sur-Garonne

LA PAIX DANS LE MONDE

MUSÉE DE LA MÉMOIRE Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-01-10

Cette exposition, dédiée à la paix dans le monde, sera l’occasion de rendre hommage à ELIE WIESEL.

Souvenez- vous… En 2003, le musée de la mémoire a été inauguré en présence d’Elie Wiesel, prix Nobel de la Paix en 1986 et parrain de l’Association Mémoire Active du Récébédou (AMAR). Cette exposition, dédiée à la paix dans le monde, sera l’occasion de lui rendre hommage. .

MUSÉE DE LA MÉMOIRE Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 18 74 museedelamemoire@portetgaronne.fr

English :

This exhibition, dedicated to world peace, will be an opportunity to pay tribute to ELIE WIESEL.

L’événement LA PAIX DANS LE MONDE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE