La paix en ce jardin L'Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement 21 juin 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

La paix en ce jardin Du 21/06 au 19/07/2025 le jeudi, vendredi et les week-ends de 16h à 19h.

Samedi et dimanche ouvert de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. L'Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-21 16:00:00

Dans un coin à l’abri du monde, son jardin s’étend, calme. Le peintre, solitaire et inspiré, trouve refuge dans ce havre de fraicheur.

Ici, le temps semble suspendu, ménageant une trêve précieuse dans l’agitation quotidienne.

Ici, la lumière finit toujours par triompher de l’actualité la plus sombre.







Michel Le Gouguec est né à Vannes, en Bretagne, en 1940. Installé dans les Cévennes depuis 50 ans. Il y a trouvé l’environnement propice à son épanouissement personnel, les couleurs et les lumières favorables à l’éclosion de toutes ses tentatives artistiques.

La peinture est pour lui un besoin et une passion qui l’ont accompagné toute sa vie.







Huiles, dessins, aquarelles, l’éventail de sa production est vaste. Figuratif, son style s’accommode d’expressionnisme pour la plupart de ses œuvres, à fortiori les paysages.

Il glisse quelques touches humoristiques ou cocasses lorsqu’il illustre Le Conte du chat perché ou Les aventures de Don Quichotte .

Il dessine à l’encre de Chine, avec la plume ou le calame et colorise ensuite à l’aquarelle ces œuvres vibrant d’une poésie tranquille.







Michel a exposé en Belgique, au salon des Indépendants à Paris, en Suisse, en Allemagne, et maintenant à l’Estaque.





Le Pôle Chezanne et Michel Le Gouguec nous invitent à ralentir, à observer, à apprécier les douceurs de la vie quotidienne.et à trouver la beauté dans les détails ordinaires. .

L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 43 43 24

English :

In a corner sheltered from the world, his garden stretches out quietly. The painter, solitary and inspired, finds refuge in this haven of coolness.

German :

In einer von der Welt abgeschirmten Ecke erstreckt sich sein Garten in aller Stille. Der einsame und inspirierte Maler findet in dieser kühlen Oase Zuflucht.

Italiano :

In un angolo riparato dal mondo, il suo giardino si estende silenzioso. Il pittore, solitario e ispirato, trova rifugio in quest’oasi di freschezza.

Espanol :

En un rincón resguardado del mundo, su jardín se extiende tranquilamente. El pintor, solitario e inspirado, encuentra refugio en este remanso de frescor.

