La Paix et ses symboles Ham
jeudi 16 octobre 2025
La Paix et ses symboles
Rue Curie Ham Somme
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
La Ville de Ham vous donne rendez-vous pour une nouvelle conférence thématique animée par Guillaume DOISY.
Ce mois-ci plongez dans un sujet universel et inspirant la paix et ses symboles. Une rencontre culturelle ouverte à tous, pour réfléchir, échanger et partager autour des valeurs qui rassemblent.
Rue Curie Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00 mairie@ville-ham.fr
English :
The Town of Ham invites you to a new themed conference hosted by Guillaume DOISY.
This month, delve into a universal and inspiring subject: peace and its symbols. A cultural event open to all, to reflect, exchange and share on the values that bring people together.
German :
Die Stadt Ham lädt Sie zu einer neuen thematischen Konferenz ein, die von Guillaume DOISY geleitet wird.
Tauchen Sie diesen Monat in ein universelles und inspirierendes Thema ein: den Frieden und seine Symbole. Eine kulturelle Begegnung, die allen offen steht, um über Werte nachzudenken, sich auszutauschen und diese zu teilen, die alle vereinen.
Italiano :
La Città di Ham vi invita a una nuova conferenza tematica condotta da Guillaume DOISY.
Questo mese, approfondite un tema universale e stimolante: la pace e i suoi simboli. Un evento culturale aperto a tutti, per riflettere, scambiare e condividere i valori che uniscono le persone.
Espanol :
La Ciudad del Jamón le invita a una nueva conferencia temática a cargo de Guillaume DOISY.
Este mes, profundice en un tema universal e inspirador: la paz y sus símbolos. Un evento cultural abierto a todos, para reflexionar, intercambiar y compartir sobre los valores que unen a las personas.
