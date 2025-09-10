La Palestine comme métaphore, Exposition collective Galerie M Paris

La Palestine comme métaphore, Exposition collective Galerie M Paris mercredi 10 septembre 2025.

Durant cet accrochage, huit artistes palestiniens vivant en France ou à

Gaza, sont invité.e.s à partager leurs histoires personnelles, qui

s’entremêlent pour écrire une histoire collective. Une question majeure

se pose alors : comment peut-on transmettre et raconter ? Pour

certain.es, il est nécessaire de témoigner pour garder une trace,

d’autres préfèrent s’affranchir du conflit qui les entoure et qui

devient parfois aux yeux du monde l’unique facette de leur existence.

L’art se transforme en un moyen de supporter l’insupportable et montre

que la joie peut subsister. Ce point de vue artistique s’inscrit dans la

pensée de Mahmoud Darwich : « La littérature et la poésie se doivent de

montrer les zones de beauté de la vie (…) car notre culture est une

culture de vie et non une culture de mort ».

C’est en voulant suivre ce précepte que la Galerie M présente

aujourd’hui le travail de huit plasticiens aux modes de création

singuliers. En passant par la photographie, la peinture, le collage,

l’aquarelle et la sculpture, cette exposition est le fruit d’une volonté

de montrer un échantillon varié de la création palestinienne et de

soutenir ses artistes en leur donnant un espace d’expression dans le

contexte actuel.

Avec Dalia Abdalrahman, Aseel Aldeek, Mohammed Alimrani, Reem Alnatsheh,

Ahmed Daldaalsa (Gaza), Ouroubah Dieb, Marwan Nassar (Gaza), Sami

Zarour

L’exposition « La Palestine comme métaphore », titre éponyme d’un recueil du poète Mahmoud Darwich, rend hommage à cet intellectuel qui tout au long de sa vie a porté la mémoire de la Palestine, devenant un symbole fort pour la population.

Du mercredi 10 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-10T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-10T14:00:00+02:00_2025-09-10T19:00:00+02:00;2025-09-11T14:00:00+02:00_2025-09-11T19:00:00+02:00;2025-09-12T14:00:00+02:00_2025-09-12T19:00:00+02:00;2025-09-13T14:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-14T14:00:00+02:00_2025-09-14T19:00:00+02:00;2025-09-16T14:00:00+02:00_2025-09-16T19:00:00+02:00;2025-09-17T14:00:00+02:00_2025-09-17T19:00:00+02:00;2025-09-18T14:00:00+02:00_2025-09-18T19:00:00+02:00;2025-09-19T14:00:00+02:00_2025-09-19T19:00:00+02:00;2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T19:00:00+02:00;2025-09-21T14:00:00+02:00_2025-09-21T19:00:00+02:00

Galerie M 18, rue Lally Tollendal 75019 Paris

https://galeriem.eu/expos/palestine_comme_metaphore.php?pa