La Palette Clairvailoise exposition de peinture Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

La Palette Clairvailoise exposition de peinture

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : La Palette Clairvailoise exposition de peinture

L’événement La Palette Clairvailoise exposition de peinture Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne