La Palisse une brasserie artisanale bio Nuret-le-Ferron

La Palisse une brasserie artisanale bio

4 Place des Marronniers Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-07-05

Découverte avec Jérémy des différentes étapes de fabrication de la bière bio, dégustation.

Jérémy Birot, installé à Nuret-le-Ferron, brasse depuis une dizaine d’année, d’abord pour son plaisir. Aujourd’hui il propose cinq recettes de bière bio une bitter anglaise, une blanche, une blonde, une ambrée et une triple avec la volonté de se rapprocher des modèles originaux. Il nous expliquera les étapes de fabrication de la bière avant de nous la faire goûter. .

4 Place des Marronniers Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Jérémy Birot invites you to discover his work as a brewer bio….

