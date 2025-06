La panthère des neiges Cinéma plein air Edenwall Charnay-lès-Mâcon 10 juillet 2025 21:45

Début : 2025-07-10 21:45:00

fin : 2025-07-10 23:17:00

2025-07-10

La Panthère des neiges, documentaire enchanteur réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier, nous plonge dans les hauts plateaux tibétains à 4500m d’altitude, à la recherche de l’emblématique prédateur. Guidés par le photographe animalier Vincent Munier et l’écrivain Sylvain Tesson, les spectateurs découvrent l’artiste de l’affût, la lecture des traces, la patience majestueuse et l’émerveillement face à la nature sauvage .

Durant 1h32, ce film documentaire animalier transforme le silence en poésie visuelle et interroge notre place parmi les êtres vivants, célébrant la fragilité de la faune tibétaine et les pulsations du monde naturel . Avec la voix de Charles Berling et des images d’une beauté brute, ce chef-d’œuvre primé (César 2022) offre une immersion unique dans l’écologie contemplative.

Un événement outdoor pour sensibiliser, émerveiller et reconnecter avec notre environnement, loin du tumulte quotidien. .

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr

