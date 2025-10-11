La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris
La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris Samedi 11 octobre, 20h30 Plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
La Parada Flamenca s’inscrit dans l’intimité des « Tablaos flamencos ». En Espagne, les tablaos sont des café-concerts, descendants des « Cafes Cantantes » (Cafés Chantants) où des artistes de flamenco se produisent devant un public attablé autour d’un verre et de quelques tapas. Ce sont des lieux d’art et de convivialité où se côtoient la gravité et le sens de la fête. Dans cet esprit, La Parada flamenca signifie à la fois une « pause » flamenca, un moment privilégié où disparaît la frontière entre public et artistes pour entrer dans le cercle privé du flamenco ; elle signifie aussi une « station » flamenca, promesse d’un voyage musical et dansé aux contrastes saisissants où le cri n’est pas loin du rire, où la colère n’est pas loin de la joie.
Proxima Parada : Flamenco ! Prochain Arrêt: Flamenco !
Karine Herrou Gonzalez: Direction Artistique, Chorégraphe, Danseuse
Cécile Evrot: Chant Flamenco
Cédric Diot: Guitare Flamenca
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
