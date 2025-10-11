La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris

La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris samedi 11 octobre 2025.

La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris Samedi 11 octobre, 20h30 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

La Parada Flamenca s’inscrit dans l’intimité des « Tablaos flamencos ». En Espagne, les tablaos sont des café-concerts, descendants des « Cafes Cantantes »

La Parada Flamenca s’inscrit dans l’intimité des « Tablaos flamencos ». En Espagne, les tablaos sont des café-concerts, descendants des « Cafes Cantantes » (Cafés Chantants) où des artistes de flamenco se produisent devant un public attablé autour d’un verre et de quelques tapas. Ce sont des lieux d’art et de convivialité où se côtoient la gravité et le sens de la fête. Dans cet esprit, La Parada flamenca signifie à la fois une « pause » flamenca, un moment privilégié où disparaît la frontière entre public et artistes pour entrer dans le cercle privé du flamenco ; elle signifie aussi une « station » flamenca, promesse d’un voyage musical et dansé aux contrastes saisissants où le cri n’est pas loin du rire, où la colère n’est pas loin de la joie.

Proxima Parada : Flamenco ! Prochain Arrêt: Flamenco !

Karine Herrou Gonzalez: Direction Artistique, Chorégraphe, Danseuse

Cécile Evrot: Chant Flamenco

Cédric Diot: Guitare Flamenca

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T22:00:00.000+02:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-parada-flamenca 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00