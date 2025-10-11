La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris

La Parada Flamenca Théâtre Mandapa Paris samedi 11 octobre 2025.

La Parada Flamenca s’inscrit dans l’intimité des « Tablaos flamencos ». En Espagne, les tablaos sont des café-concerts, descendants des « Cafes Cantantes » (Cafés Chantants) où des artistes de flamenco se produisent devant un public attablé autour d’un verre et de quelques tapas. Ce sont des lieux d’art et de convivialité où se côtoient la gravité et le sens de la fête. Dans cet esprit, La Parada flamenca signifie à la fois une « pause » flamenca, un moment privilégié où disparaît la frontière entre public et artistes pour entrer dans le cercle privé du flamenco ; elle signifie aussi une « station » flamenca , promesse d’un voyage musical et dansé aux contrastes saisissants où le cri n’est pas loin du rire, où la colère n’est pas loin de la joie.

Proxima Parada : Flamenco ! Prochain Arrêt: Flamenco !

Karine Herrou Gonzalez: Direction Artistique, Chorégraphe, Danseuse

Cécile Evrot: Chant Flamenco

Cédric Diot: Guitare Flamenca

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant tarif réduit : 15 EUR

tarif enfant : 10 EUR

plein tarif : 20 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

