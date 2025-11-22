LA PARADE AUX FLAMBEAUX Perpignan
Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22
Les neiges catalanes en partenariat avec les Associations de commerçants de la Ville de Perpignan vous propose une journée d’activités sur le thème des sports d’hiver, de la montagne et de la neige
English :
Les neiges catalanes, in partnership with Perpignan’s retail associations, is offering a day of activities on the theme of winter sports, mountains and snow
German :
Les neiges catalanes in Partnerschaft mit den Handelsverbänden der Stadt Perpignan bietet Ihnen einen Tag voller Aktivitäten zum Thema Wintersport, Berge und Schnee an
Italiano :
Les neiges catalanes, in collaborazione con le associazioni di commercianti di Perpignan, organizzano una giornata di attività sul tema degli sport invernali, della montagna e della neve
Espanol :
Les neiges catalanes, en colaboración con las asociaciones de comerciantes de Perpiñán, organiza una jornada de actividades en torno al tema de los deportes de invierno, la montaña y la nieve
L’événement LA PARADE AUX FLAMBEAUX Perpignan a été mis à jour le 2025-11-12 par PERPIGNAN TOURISME