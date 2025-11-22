Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA PARADE AUX FLAMBEAUX Perpignan samedi 22 novembre 2025.

Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 19:30:00

2025-11-22

Les neiges catalanes en partenariat avec les Associations de commerçants de la Ville de Perpignan vous propose une journée d’activités sur le thème des sports d’hiver, de la montagne et de la neige
Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Les neiges catalanes, in partnership with Perpignan’s retail associations, is offering a day of activities on the theme of winter sports, mountains and snow

Les neiges catalanes in Partnerschaft mit den Handelsverbänden der Stadt Perpignan bietet Ihnen einen Tag voller Aktivitäten zum Thema Wintersport, Berge und Schnee an

Les neiges catalanes, in collaborazione con le associazioni di commercianti di Perpignan, organizzano una giornata di attività sul tema degli sport invernali, della montagna e della neve

Les neiges catalanes, en colaboración con las asociaciones de comerciantes de Perpiñán, organiza una jornada de actividades en torno al tema de los deportes de invierno, la montaña y la nieve

