La Parade de Noël Centre ville de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Centre ville de Chamonix, 19 Place Balmat, Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie
24 décembre 2025, 17:30:00
2025-12-24
Plongez dans la magie de Noël au cœur de Chamonix le 24 décembre avec la grande parade de Noël !
Une ambiance féérique au cœur des montagnes.
+33 4 50 53 00 24
info@chamonix.com
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas in the heart of Chamonix on December 24 with the Great Christmas Parade!
A magical atmosphere in the heart of the mountains.
German :
Tauchen Sie am 24. Dezember mit der großen Weihnachtsparade in den Weihnachtszauber im Herzen von Chamonix ein!
Eine märchenhafte Atmosphäre im Herzen der Berge.
Italiano :
Tuffatevi nella magia del Natale nel cuore di Chamonix il 24 dicembre con la Grande Parata di Natale!
Un’atmosfera magica nel cuore delle montagne.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad en el corazón de Chamonix el 24 de diciembre con el Gran Desfile de Navidad
Un ambiente mágico en plena montaña.
