La parade de Noël des tracteurs Pont Frédéric Mistral Crest
La parade de Noël des tracteurs Pont Frédéric Mistral Crest samedi 6 décembre 2025.
La parade de Noël des tracteurs
Pont Frédéric Mistral Champ de Mars Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Parade de tracteurs illuminés à Crest
.
Pont Frédéric Mistral Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 31 09
English :
Parade of illuminated tractors in Crest
German :
Beleuchtete Traktorparade in Crest
Italiano :
Sfilata di trattori illuminati a Crest
Espanol :
Desfile de tractores iluminados en Crest
L’événement La parade de Noël des tracteurs Crest a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme