La parade de Noël Tence
La parade de Noël Tence dimanche 21 décembre 2025.
La parade de Noël
Mairie Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
T’CAP vous propose une parade de Noël avec animation musicale, déambulation avec les princesses Disney, la Pat’Patrouille, Stitch et Mickey & Minnie.
Le Père-Noël vous rejoindra en personne pour assurer le show avant la distribution des cadeaux.
.
Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com
English :
T’CAP offers you a Christmas parade with musical entertainment, featuring Disney princesses, Pat’Patrouille, Stitch and Mickey & Minnie.
Santa Claus will join you in person to put on a show before the presents are distributed.
German :
T’CAP bietet Ihnen eine Weihnachtsparade mit musikalischer Unterhaltung, einem Spaziergang mit den Disney-Prinzessinnen, der Pat’Patrouille, Stitch und Mickey & Minnie.
Der Weihnachtsmann wird sich Ihnen persönlich anschließen und für eine Show sorgen, bevor die Geschenke verteilt werden.
Italiano :
T’CAP vi offre una parata natalizia con intrattenimento musicale e una sfilata con le principesse Disney, Patrol, Stitch e Mickey & Minnie.
Babbo Natale vi raggiungerà di persona per lo spettacolo prima della distribuzione dei regali.
Espanol :
T’CAP le ofrece un desfile navideño con animación musical y un pasacalles con las princesas Disney, la Patrulla, Stitch y Mickey & Minnie.
Papá Noel le acompañará en persona durante el espectáculo antes de repartir los regalos.
L’événement La parade de Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon