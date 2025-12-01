La parade de Noël Tence

La parade de Noël

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

T’CAP vous propose une parade de Noël avec animation musicale, déambulation avec les princesses Disney, la Pat’Patrouille, Stitch et Mickey & Minnie.

Le Père-Noël vous rejoindra en personne pour assurer le show avant la distribution des cadeaux.

Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com

English :

T’CAP offers you a Christmas parade with musical entertainment, featuring Disney princesses, Pat’Patrouille, Stitch and Mickey & Minnie.

Santa Claus will join you in person to put on a show before the presents are distributed.

German :

T’CAP bietet Ihnen eine Weihnachtsparade mit musikalischer Unterhaltung, einem Spaziergang mit den Disney-Prinzessinnen, der Pat’Patrouille, Stitch und Mickey & Minnie.

Der Weihnachtsmann wird sich Ihnen persönlich anschließen und für eine Show sorgen, bevor die Geschenke verteilt werden.

Italiano :

T’CAP vi offre una parata natalizia con intrattenimento musicale e una sfilata con le principesse Disney, Patrol, Stitch e Mickey & Minnie.

Babbo Natale vi raggiungerà di persona per lo spettacolo prima della distribuzione dei regali.

Espanol :

T’CAP le ofrece un desfile navideño con animación musical y un pasacalles con las princesas Disney, la Patrulla, Stitch y Mickey & Minnie.

Papá Noel le acompañará en persona durante el espectáculo antes de repartir los regalos.

