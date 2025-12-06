La parade des fééries d’Hiver

Sur les boulevards Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Que vous soyez petits ou grands, en costume, en musique et en sourire, venez partager cette belle fête enchantée et faire battre le coeur de Valence au rythme de Noël ✨❤️

.

Sur les boulevards Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

Whether you’re young or old, in costume, with music and a smile, come and share this enchanted celebration and make the heart of Valence beat to the rhythm of Christmas???

German :

Ob groß oder klein, in Kostümen, mit Musik und einem Lächeln, kommen Sie und teilen Sie dieses schöne, verzauberte Fest und lassen Sie das Herz von Valencia im weihnachtlichen Rhythmus schlagen…?

Italiano :

Che siate grandi o piccini, in costume, con la musica e il sorriso sulle labbra, venite a partecipare a questa incantevole celebrazione e a far battere il cuore di Valence al ritmo del Natale

Espanol :

Pequeño o grande, disfrazado, con música y una sonrisa en la cara, venga a compartir esta encantadora celebración y haga latir el corazón de Valence al ritmo de la Navidad..

L’événement La parade des fééries d’Hiver Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme