La Parade des Lanternes au parc de la Villette Parc de la Villette PARIS

Important : Notez que les lanternes utilisées pendant la parade ont été réalisées pendant l’atelier

« Fabrique ta lanterne » qui a eu lieu le week-end précédent. ll n’y aura donc pas de distribution ni de vente de lanternes sur place et les lâchers de lanternes volantes sont interdits.

Venez profiter d’une promenade lumineuse et découvrez La Villette sous une lumière douce et chaleureuse. Une soirée magique à ne pas manquer !

Cette parade des lanternes fait partie de la programmation du Village de Noël installé autour de la majestueuse fontaine aux Lions, au cœur du parc de La Villette à Paris du 20 novembre au 28 décembre. Au centre du village, un authentique chalet à fondue fera honneur aux traditions suisses, tandis qu’un programme d’animations festif ajoutera une touche de magie à la visite.

À quelques jours du solstice hivernal, lanternes à la main, les noctambules illuminent le parc de la Villette le temps d’une marche poétique et musicale, orchestrée par les artistes du collectif Les Poussières. Toutes et tous sont invités à rejoindre le cortège lumineux une fois la nuit tombée pour découvrir le parc à la lueur des bougies.

Le samedi 06 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS