La Parade des lanternes Cie les Rémouleurs / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

La Parade des lanternes Cie les Rémouleurs / Le Théâtre (PUPAZZI)

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Déambulation, projection

Déambulation féerique et musicale, la parade des lanternes va illuminer la ville !

Née dans des quartiers ouvriers en Angleterre, la tradition de la parade nocturne des lanternes s’est depuis, çà et là, enracinée en France. Tombée amoureuse de ces déambulations magiques, la compagnie Les Rémouleurs sillonne le pays pour y importer son savoir-faire et proposer une parade adaptée à chaque ville.

Du départ sur le Parvis du Théâtre jusqu’au final dans la cour du Vieux‑Château, avec sa mise en lumière, le parcours dans le centre de Laval s’annonce féerique, mais aussi musical avec la participation du Conservatoire !

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre

• Du 29 octobre au 1er novembre (de 14h à 18h)

• Parvis du Théâtre / Cour du Vieux-Château

• Dès 10 ans

• Accès libre et gratuit .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Strolling, projection

German :

Wanderung, Projektion

Italiano :

Visita a piedi, proiezione

Espanol :

Visita a pie, proyección

