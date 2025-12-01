La parade des lanternes Maison de Pays Grignan

La parade des lanternes

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Toute la magie des lumières avec la parade des lanternes. Des lanternes rouges et blanches aux couleurs de Noël. Deux cortèges sont prévus. Ils seront accompagnés de chants et de contes de Noël. Lanternes fournies.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

All the magic of lights with the lantern parade. Red and white lanterns in the colors of Christmas. Two processions are planned. They will be accompanied by carols and Christmas tales. Lanterns provided.

