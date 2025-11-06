La parade des lanternes Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Un défilé de lumières pour les fêtes de fin d’année !Cette année, la compagnie Les Rémouleurs mène la parade des lanternes dans les rues de la ville. Leur spécialité ? La marionnette, le théâtre d’ombres et la projection d’images. La parade sera magique, avec des surprises lumineuses !Rendez-vous sur le Parvis de l’hôtel de ville- Remise des lampions à 18h- Début de la déambulation à 18h30 Construction de décors : Florence Boutet de Monvel et Léa TaupinExprojections lumineuses : Julien Vallet

Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980