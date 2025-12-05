La Parade des Lucioles mairie de carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 00:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Tout public

La Parade des Lucioles marque chaque année le lancement des illuminations à Carquefou !Organisée par le Service de la Participation Citoyenne en collaboration avec le Conseil Municipal Enfants (CME), elle rassemble habitant(e)s, associations et familles dans une atmosphère festive et chaleureuse. Au fil des années, cette déambulation lumineuse est devenue l’un des temps forts de la vie citoyenne carquefolienne. Elle incarne pleinement l’esprit de Noël — partage, créativité et joie collective — et offre à chacun l’occasion de participer, lampe ou guirlande à la main, pour transformer les rues en un véritable flot de lumière. ? Pour plus d’informations, RDV sur le site de la ville ici !

mairie de carquefou Carquefou 44470

https://www.carquefou.fr/la-parade-des-lucioles/