LA PARADE DU PÈRE NOËL À L’OCÉAN Saint-Brevin-les-Pins
90 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : 2025-12-20
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Vous êtes conviés à une belle parade avec la complicité du Comité des fêtes Brev’Anim ! .
90 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com
