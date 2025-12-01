LA PARADE DU PÈRE NOËL À L’OCÉAN Saint-Brevin-les-Pins

LA PARADE DU PÈRE NOËL À L’OCÉAN Saint-Brevin-les-Pins samedi 20 décembre 2025.

90 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Vous êtes conviés à une belle parade avec la complicité du Comité des fêtes Brev’Anim ! .

90 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com

L’événement LA PARADE DU PÈRE NOËL À L’OCÉAN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Saint Brevin