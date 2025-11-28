LA PARADE DVTR VIRGINIE B – La Maroquinerie Paris

LE VOYAGE DE TIMINOU Début : 2026-01-11 à 11:00. Tarif : – euros.

Timinou a disparu.Papacha le cherche et trouve dans sa chambre des indices indiquant qu’il voulait partir à l’aventure pour visiter le monde.Les enfants, en suivant son aventure extraordinaire dans ce conte musical interactif, aideront Papacha à retrouver Timinou en solutionnant les énigmes de son journal.Papacha et les enfants retrouveront-ils Timinou ?Artistes : Arno Maxx

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42