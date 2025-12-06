La parade La brigade du Père Noël Pierrelatte
La parade La brigade du Père Noël Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.
La parade La brigade du Père Noël
Centre-ville Pierrelatte Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Par la Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs vous embarquent dans l’univers des fêtes avec leur parade La brigade du Père Noël .
Ils vous feront vibrer, danser du plus jeune au plus âgé, au son des musiques traditionnelles de Noël. Durée 45min.
Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
By Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs take you into the world of the holidays with their parade « La brigade du Père Noël ».
They’ll have you dancing, from the youngest to the oldest, to the sound of traditional Christmas music. Running time 45min.
German :
Von der Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs entführt Sie mit ihrer Parade « La brigade du Père Noël » in die Welt der Festtage.
Sie bringen Sie zum Schwingen und Tanzen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, zum Klang traditioneller Weihnachtsmusik. Dauer: 45 Minuten.
Italiano :
A cura della Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs vi portano nel mondo delle feste con la loro parata « La brigade du Père Noël ».
Sarete entusiasti al suono della musica tradizionale natalizia e delle danze, dai più piccoli ai più grandi. Durata 45 minuti.
Espanol :
Por la Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs te transportan al mundo de las fiestas con su desfile « La brigade du Père Noël ».
Se emocionarán al son de la música tradicional navideña y bailarán desde los más pequeños hasta los más mayores. Duración: 45 minutos.
L’événement La parade La brigade du Père Noël Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence