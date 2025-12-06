La parade La brigade du Père Noël Pierrelatte

La parade La brigade du Père Noël

Centre-ville Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Par la Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs vous embarquent dans l’univers des fêtes avec leur parade La brigade du Père Noël .

Ils vous feront vibrer, danser du plus jeune au plus âgé, au son des musiques traditionnelles de Noël. Durée 45min.

Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

By Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs take you into the world of the holidays with their parade « La brigade du Père Noël ».

They’ll have you dancing, from the youngest to the oldest, to the sound of traditional Christmas music. Running time 45min.

German :

Von der Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs entführt Sie mit ihrer Parade « La brigade du Père Noël » in die Welt der Festtage.

Sie bringen Sie zum Schwingen und Tanzen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, zum Klang traditioneller Weihnachtsmusik. Dauer: 45 Minuten.

Italiano :

A cura della Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs vi portano nel mondo delle feste con la loro parata « La brigade du Père Noël ».

Sarete entusiasti al suono della musica tradizionale natalizia e delle danze, dai più piccoli ai più grandi. Durata 45 minuti.

Espanol :

Por la Cie Les ambianceurs. Les ambianceurs te transportan al mundo de las fiestas con su desfile « La brigade du Père Noël ».

Se emocionarán al son de la música tradicional navideña y bailarán desde los más pequeños hasta los más mayores. Duración: 45 minutos.

