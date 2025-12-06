La Parade Oiseaux du 6 décembre boulevard de la prairie au duc, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 17:00 – 20:30

Gratuit : oui gratuit Gratuit, tout public Tout public

Spectacle unique !Le 6 décembre, le boulevard de la Prairie au Duc s’illuminera d’une ambiance festive, chaleureuse et féérique.Suivez le grand vaisseau-char qui ouvrira la marche avec à son bord des musiciens. Derrière lui une envolée de grands oiseaux phosphorescents, marionnettes géantes et lumineuses manipulées par des artistes machinistes escortés par le public !Et pour le plaisir de tous, vous aurez l’occasion de devenir marionnettiste à votre tour en animant d’autres oiseaux !Départ de la parade à 17h Allée Suzann BrownellFin de la parade vers 19h à RépubliqueA partir de 19h : Place de la Gare de l’Etat : boissons chaudes offertesCet événement inaugure le retour des vitrines animées dans les commerces de Prairie au Duc et quai de la Fosse !

