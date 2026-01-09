LA PARCELLE 2026 Montpellier
LA PARCELLE 2026 Montpellier samedi 24 janvier 2026.
LA PARCELLE 2026
281 Avenue du Marché Gare Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
marché de Femmes travaillant de façon éco responsables: des productrices et artisanes(herboristerie, miel, pain, vêtements, photos, bijoux…) associées à 52 vigneronnes, brasseuses, distillatrices
Samedi 24 janvier 2026 au Marché Gare (MIN) à Montpellier découvrez la Parcelle
marché de Femmes travaillant de façon éco responsables: des productrices et artisanes(herboristerie, miel, pain, vêtements, photos, bijoux…) associées à 52 vigneronnes, brasseuses, distillatrices
Entrée + verre pour déguster sur les stands:10€
Réservation en ligne
Journées dédiées au professionnels Dimanche 25 et lundi 26 janvier Deux journées dédiées aux rencontres professionnelles (restaurateurs, cavistes, agents, importateurs…), avec un large panorama de vins, bières, cidres et spiritueux issus de démarches éco-responsables, en bio, biodynamie ou nature. .
281 Avenue du Marché Gare Montpellier 34070 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
women’s market working in an eco-responsible way: producers and craftswomen (herbalism, honey, bread, clothes, photos, jewelry…) associated with 52 winemakers, brewers, distillers..
L’événement LA PARCELLE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-01-07 par 34 OT MONTPELLIER