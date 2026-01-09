LA PARCELLE 2026

281 Avenue du Marché Gare Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

marché de Femmes travaillant de façon éco responsables: des productrices et artisanes(herboristerie, miel, pain, vêtements, photos, bijoux…) associées à 52 vigneronnes, brasseuses, distillatrices

Samedi 24 janvier 2026 au Marché Gare (MIN) à Montpellier découvrez la Parcelle

marché de Femmes travaillant de façon éco responsables: des productrices et artisanes(herboristerie, miel, pain, vêtements, photos, bijoux…) associées à 52 vigneronnes, brasseuses, distillatrices

Entrée + verre pour déguster sur les stands:10€

Réservation en ligne

Journées dédiées au professionnels Dimanche 25 et lundi 26 janvier Deux journées dédiées aux rencontres professionnelles (restaurateurs, cavistes, agents, importateurs…), avec un large panorama de vins, bières, cidres et spiritueux issus de démarches éco-responsables, en bio, biodynamie ou nature. .

281 Avenue du Marché Gare Montpellier 34070 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

women’s market working in an eco-responsible way: producers and craftswomen (herbalism, honey, bread, clothes, photos, jewelry…) associated with 52 winemakers, brewers, distillers..

L’événement LA PARCELLE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-01-07 par 34 OT MONTPELLIER