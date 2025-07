Journée création d’une teinture en batik et atelier d’écriture avec Attandi Trawalley la Parcelle Paris

Journée création d’une teinture en batik et atelier d’écriture avec Attandi Trawalley la Parcelle Paris dimanche 6 juillet 2025.

Programme de la journée

Le matin : se rencontrer, dessiner, teindre

La matinée sera consacrée à la découverte du batik traditionnel, une technique ancestrale originaire de l’île de Java, en Indonésie, que l’on retrouve également en Afrique de l’Ouest ou au Moyen-Orient.

Accompagnés par l’artiste, les participants réaliseront un dessin préparatoire qu’ils traceront ensuite à la cire chaude sur un morceau de coton. Le tissu sera plongé dans une cuve de teinture végétale selon la technique de mise au bain, dont Attandi dévoilera les mystères.

Une pause déjeuner partagée est comprise dans le programme de la journée.

L’après-midi : se promener, écrire, partager

L’après-midi s’ouvrira sur une promenade sur la Parcelle et se poursuivra par un atelier d’écriture, en écho aux installations d’Attandi Trawalley, qui célèbrent le soin et la réparation.

Guidés par l’artiste, les participants seront invités à écrire des haïkus, des vers libres ou de courtes proses, pour tisser un dialogue avec les motifs colorés crées le matin.

En fin de journée, chacun pourra lire son texte à voix haute, devant son tissu teint, séché à l’air libre dans l’espace vivant de la Parcelle.

Chaque participant repartira avec ses écrits et sa teinture végétale. Selon la météo, un temps de séchage supplémentaire peut être nécessaire avant de récupérer les teintures.

À propos de Pratiques Habitées

Pour les saisons printanière et estivale, la Parcelle lance un nouveau format d’ateliers : Pratiques Habitées.

Des journées découvertes, animées par des artistes invités à partager leur pratique sur le vivant, l’artisanat et les Métiers d’art. Une occasion de s’initier à une technique artistique ou artisanale, en détail et sous le signe de la convivialité avec un déjeuner inclus dans la journée.

À la croisée de l’atelier et de la formation, chaque session d’atelier propose des temps de réflexion, de transmission et de pratique sur un thème choisi. Pensé comme une résidence participative et collective, Pratiques Habitées est un moment de découverte et d’initiation le temps d’une journée.

À propos de la Parcelle

la Parcelle, imaginée par le19M, est un lieu à vocation culturelle, où petits et grands sont invités à découvrir une programmation dédiée au vivant, à la création émergente et aux valeurs de l’artisanat.

la Parcelle présente des installations d’art visuel, des objets sonores et des performances, des concerts, des ateliers créatifs, et autres événements artistiques et culturels en week-ends. Le public est invité à participer aux activités de jardinage aux côtés de l’association Vergers Urbains, d’artistes et d’artisans. De nombreux ateliers pratique autour de l’artisanat et du vivant sont également proposés.

Attandi Trawalley, artiste pluridisciplinaire, s’intéresse à la performance, la sculpture, les savoir-faire et l’écriture. Elle propose un atelier sur la Parcelle, à l’image de son univers : une exploration sensible du batik végétal mêlée à une écriture poétique inspirée du jardin et des saisons.

Du dimanche 06 juillet 2025 au dimanche 20 juillet 2025 :

dimanche

de 11h00 à 17h00

payant

90€ (déjeuner inclus)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

la Parcelle 22 Place Skanderbeg 75019 Paris

https://www.le19m.com/agenda/creation-teinture-batik-et-ecriture