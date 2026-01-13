La Parenthèse Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
La Parenthèse Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray vendredi 6 février 2026.
La Parenthèse
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
La culture vient à vous en vous proposant 3 jours, 3 spectacles. .
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Parenthèse
L’événement La Parenthèse Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY