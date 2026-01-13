La Parenthèse Au rythme des Balkans Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
La culture vient à vous en vous proposant 3 jours 3 spectacles.
Ce rendez-vous culturel annuel, ce temps suspendu, organisé par la commune , marque de volonté de faire découvrir des horizons variés.
Osez la découverte et ayez envie chaque année de faire une parenthèse le temps d’un week-end. .
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14
