La parenthèse de Noël à La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues

La parenthèse de Noël à La Couronne

Vendredi 19 décembre 2025 de 16h30 à 19h30.

Annulé ou fermé. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Participez à ces journées organisées par le Comité des Fêtes de La Couronne, les commerçants partenaires et la complicité des artistes du village.Familles

Au programme buvette et goûter, balade et lampions, spectacles vivants…

– 16h30 buvette et goûter.

– 16h30 17h15 vente des lampions 3€ et distribution des programmes.

Prévente à la pharmacie et à la boulangerie le Florentin dès la semaine prochaine.

– 17h30 18h30 vous êtes invités à balader en autonomie à la lumière de votre lampion pour voir les spectacles vivants créés par les artistes amateurs de notre village. Chants, dance, conte, musique et poésie . (programmation distribué sur place)

– 19h dégustation de la soupe de Noël offerte par le comité. .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

Únase a la diversión organizada por el Comité des Fêtes de La Couronne, los comerciantes asociados y los artistas locales.

German :

Nehmen Sie an diesen Tagen teil, die vom Comité des Fêtes de La Couronne, den Partnerhändlern und der Mitwirkung der Künstler des Dorfes organisiert werden.

Italiano :

Partecipate al divertimento organizzato dal Comité des Fêtes de La Couronne, dai negozianti partner e dagli artisti del villaggio.

Espanol :

Participe en estas jornadas organizadas por el Comité del Festival de La Couronne, empresas colaboradoras y con la participación de los artistas del pueblo.

L’événement La parenthèse de Noël à La Couronne Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues