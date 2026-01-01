La Parenthèse du Musée: Alexandre Cabanel La Virgule Morlaix

La Parenthèse du Musée: Alexandre Cabanel

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13 20:00:00

2026-01-13

Alexandre Cabanel, 1823-1889

Une œuvre de Lucien Laurent-Gsell dans l’exposition Trésors de la collection représente l’atelier du maître à l’école des Beaux-Arts de Paris.

Mais qui était Alexandre Cabanel, peintre aujourd’hui oublié, qui en son temps a formé toute une génération d’artistes qui vont marquer l’histoire de l’art du 19e siècle.

Par Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée des Jacobins.

Tout public Réservation obligatoire .

