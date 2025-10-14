La Parenthèse du Musée La Virgule Morlaix

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

“Yvonne Jean-Haffen”

Elle n’oubliera jamais le premier conseil que lui donnera Mathurin Méheut “La nature est quelque chose de merveilleux”. Tout au long de sa vie, elle ne cessera de peindre, dans une grande modernité, la nature sous toutes ses formes.

Par Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée de Morlaix

Tout public Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

