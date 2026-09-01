La Parenthèse festive La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente

dimanche 20 septembre 2026 · La Grange des Créateurs · Verteuil-sur-Charente

Informations pratiques

Verteuil-sur-Charente

La Parenthèse festive

La Grange des Créateurs 9 rue du temple Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

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La Grange des Créateurs 9 rue du temple Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine laparenthesefestive@gmail.com

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English :

L’événement La Parenthèse festive Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente