AGENDA · Verteuil-sur-Charente
La Parenthèse festive La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente
dimanche 20 septembre 2026 · La Grange des Créateurs · Verteuil-sur-Charente
Informations pratiques
Verteuil-sur-Charente
La Parenthèse festive
La Grange des Créateurs 9 rue du temple Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
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La Grange des Créateurs 9 rue du temple Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine laparenthesefestive@gmail.com
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English :
L’événement La Parenthèse festive Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente