Informations pratiques

Assignan

LA PARENTHÈSE POP A LA CAVE DU CHÂTEAU CASTIGNO

Assignan Hérault

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans un lieu à l’architecture spectaculaire, entre tradition et design contemporain, la Cave du Château Castigno offre un écrin d’exception à la troisième édition de La Parenthèse Pop.

La Parenthèse Pop est une soirée unique imaginée par Katia Dedde et J-P. Cuellar où art contemporain, gastronomie, musique et échanges sensibles se rencontrent dans une atmosphère immersive et hors du temps.

Guillaume Néry Figure emblématique de l’apnée, Quadruple recordman du monde est l’invité exceptionnel de cette édition !

Il a repoussé les limites de sa discipline bien au delà de ce que l’on croyait possible. Son parcours dépasse la performance sportive, il nous invite à explorer un univers d’intériorité, de sensorialité et une autre manière de regarder le monde.

Son expérience des profondeurs s’exprime également dans un travail de création, à travers des films devenus iconiques, qui ont révélé au grand public sa vision poétique et artistique de l’apnée.

Programme de la soirée

18h Accueil des invités autour d’un Rosé Brut Nature de la Cave du Château Castigno

19h Conversation avec Guillaume Néryanimée par JP Cuellar

20h30 Apéritif signature de la cave du Château Castigno

Dîner imaginé par le chef Alexandre Dedde et son équipe comme une expérience culinaire autour de produits de saison,

sublimés par les vins du Château Castigno

Tout au long de la soirée DJ Set de Julien Cox

Parcours artistique en présence des artistes contemporains invités, SODADE et François Nugues

Performance de live painting

L’émotion ne s’explique pas, elle se vit ! .

Assignan 34360 Hérault Occitanie

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English : LA PARENTHÈSE POP A LA CAVE DU CHÂTEAU CASTIGNO

Set in a venue with spectacular architecture, blending tradition and contemporary design, the Cave du Château Castigno provides an exceptional setting for the third edition of La Parenthèse Pop.

La Parenthèse Pop is a unique evening conceived by Katia Dedde and J-P. Cuellar, where contemporary art, fine dining, music, and meaningful conversations come together in an immersive, timeless atmosphere

L’événement LA PARENTHÈSE POP A LA CAVE DU CHÂTEAU CASTIGNO Assignan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN