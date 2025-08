LA PARENTHÈSE POP Armissan

LA PARENTHÈSE POP Armissan samedi 30 août 2025.

LA PARENTHÈSE POP

Lieu-dit Camplazens Armissan Aude

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 02:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Après le succès de sa première édition, La Parenthèse Pop revient et vous donne rendez-vous à la bergerie du Château Camplazens pour une soirée hors du temps au cœur du massif de la Clape.

Cette édition sera marquée par la présence exceptionnelle de Marie José PÉREC icône absolue du sport français.

Cette soirée unique sera rythmée par un parcours artistique immersif avec deux artistes plasticiens de renom, Géraldine Gaubert Aldie et son écriture visuelle puissante, construite autour du corps en mouvement. Elle réalisera un live painting durant la soirée.

Franck Noto , figure de l’abstraction urbaine amènera son énergie vive et instinctive dans des oeuvres colorées au geste libéré.

Les Barques Riquet ouvriront la soirée avec une dégustation de leurs cuvées modernes.

Kina Karo apportera la touche apéritive singulière de la soirée ,

Brasserie l’Heureuse proposera une sélection de limonades, bières artisanales et digestifs, aux saveurs inattendues,

Un parcours culinaire imaginé par le chef invité Alexandre Dedde et son équipe des restaurants L’heureux Hazard et du Patio à Grignan viendront éveiller les sens.

Quatre produits phares, déclinés chacun en quatre créations inédites seront servis en accord avec les vins de caractère du Domaine de Camplazens.

Tout au long de la soirée, Julien Cox activera ses platines pour un live sur mesure…

Attention, les places sont limitées.

.

Lieu-dit Camplazens Armissan 11110 Aude Occitanie +33 4 68 45 38 89

English :

Following the success of its first edition, La Parenthèse Pop returns to the Château Camplazens sheepfold for a timeless evening in the heart of the Massif de la Clape.

This year’s event will feature the exceptional presence of French sports icon Marie José PÉREC.

This unique evening will be punctuated by an immersive artistic journey with two renowned visual artists, Géraldine Gaubert Aldie and her powerful visual style, built around the body in motion. She will perform a live painting during the evening.

Franck Noto , a leading figure in urban abstraction, will bring his lively, instinctive energy to colorful, gesture-free works.

Les Barques Riquet will open the evening with a tasting of their modern vintages.

Kina Karo will add a singular aperitif touch to the evening,

Brasserie l’Heureuse will offer a selection of lemonades, craft beers and digestifs with unexpected flavors,

A culinary journey imagined by guest chef Alexandre Dedde and his team from L?heureux Hazard and Le Patio restaurants in Grignan will awaken the senses.

Four flagship products, each presented in four original creations, will be served in harmony with the characterful wines of Domaine de Camplazens.

Throughout the evening, Julien Cox will activate his turntables for a tailor-made live performance…

Places are limited.

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kehrt La Parenthèse Pop zurück und lädt Sie in die Bergerie des Château Camplazens zu einem zeitlosen Abend im Herzen des Massif de la Clape ein.

Diese Ausgabe wird durch die außergewöhnliche Anwesenheit von Marie José PÉREC, der absoluten Ikone des französischen Sports, geprägt.

Dieser einzigartige Abend wird durch einen immersiven Kunstparcours mit zwei renommierten bildenden Künstlern bestimmt: Géraldine Gaubert Aldie und ihre kraftvolle visuelle Handschrift, die sich um den Körper in Bewegung dreht. Sie wird während des Abends ein Live-Painting durchführen.

Franck Noto, eine Figur der urbanen Abstraktion, wird seine lebendige und instinktive Energie in seine farbenfrohen Werke mit freiem Gestus einbringen.

Die Barques Riquet eröffnen den Abend mit einer Verkostung ihrer modernen Cuvées.

Kina Karo wird den Abend mit einem einzigartigen Aperitif bereichern,

Brasserie l’Heureuse wird eine Auswahl an Limonaden, handwerklich gebrauten Bieren und Digestifs mit unerwarteten Geschmacksrichtungen anbieten,

Ein kulinarischer Parcours, der vom Gastkoch Alexandre Dedde und seinem Team der Restaurants L?heureux Hazard und du Patio in Grignan erdacht wurde, wird die Sinne wecken.

Vier Hauptprodukte, jedes in vier neuen Kreationen, werden mit den charaktervollen Weinen der Domaine de Camplazens serviert.

Den ganzen Abend über wird Julien Cox seine Plattenteller für ein maßgeschneidertes Live-Programm aktivieren…

Achtung, die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, La Parenthèse Pop torna e vi invita all’ovile di Château Camplazens per una serata senza tempo nel cuore del massiccio della Clape.

L’evento di quest’anno sarà caratterizzato dalla presenza eccezionale di Marie José PÉREC, icona assoluta dello sport francese.

Questa serata unica sarà scandita da un coinvolgente viaggio artistico con due rinomati artisti visivi, Géraldine Gaubert Aldie e il suo potente stile visivo, costruito intorno al corpo in movimento. Durante la serata, Géraldine Gaubert Aldie realizzerà un dipinto dal vivo.

Franck Noto, figura di spicco dell’astrazione urbana, porterà la sua energia vivace e istintiva in opere colorate e prive di gesti.

Les Barques Riquet apriranno la serata con una degustazione delle loro annate moderne.

Kina Karo offrirà l’aperitivo speciale della serata,

La Brasserie l’Heureuse offrirà una selezione di limonate, birre artigianali e digestivi dai sapori inaspettati,

Un percorso culinario ideato dallo chef ospite Alexandre Dedde e dal suo team dei ristoranti L’heureux Hazard e Patio di Grignan risveglierà i sensi.

Quattro prodotti di punta, ciascuno presentato in quattro creazioni originali, saranno serviti in armonia con i vini di carattere del Domaine de Camplazens.

Per tutta la serata, Julien Cox accenderà i suoi giradischi per una performance live su misura…

I posti sono limitati.

Espanol :

Tras el éxito de su primera edición, vuelve La Parenthèse Pop, que le invita al aprisco del Château Camplazens para disfrutar de una velada atemporal en el corazón del macizo de la Clape.

El evento de este año estará marcado por la presencia excepcional de Marie José PÉREC, icono absoluto del deporte francés.

Esta velada única estará marcada por un viaje artístico de inmersión con dos artistas visuales de renombre, Géraldine Gaubert Aldie y su poderoso estilo visual, construido en torno al cuerpo en movimiento. Pintará en directo durante la velada.

Franck Noto, figura destacada de la abstracción urbana, aportará su energía viva e instintiva a unas obras llenas de color y sin gestos.

Les Barques Riquet abrirán la velada con una degustación de sus cosechas modernas.

Kina Karo ofrecerá el aperitivo especial de la velada,

Brasserie l’Heureuse ofrecerá una selección de limonadas, cervezas artesanales y digestivos con sabores inesperados,

Un viaje culinario ideado por el chef invitado Alexandre Dedde y su equipo de los restaurantes L’heureux Hazard y Patio de Grignan despertará los sentidos.

Cuatro productos emblemáticos, cada uno de ellos presentado en cuatro creaciones originales, se servirán en armonía con los vinos con carácter del Domaine de Camplazens.

A lo largo de la velada, Julien Cox encenderá sus platos para una actuación en directo hecha a medida…

Plazas limitadas.

L’événement LA PARENTHÈSE POP Armissan a été mis à jour le 2025-07-28 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi