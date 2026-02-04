La Parenthèse Saint-Pol-de-Léon
La Parenthèse Saint-Pol-de-Léon mardi 3 mars 2026.
La Parenthèse
33 rue des carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 09:30:00
fin : 2026-03-31 12:00:00
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-17 2026-03-31
Vous êtes accueillis, avec vos enfants, dans un espace de jeux où vous pourrez jouer, rencontrer, échanger…
Arrivée libre. .
33 rue des carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 10 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Parenthèse
L’événement La Parenthèse Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX