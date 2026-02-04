La Parenthèse Saint-Pol-de-Léon

La Parenthèse

33 rue des carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 09:30:00

fin : 2026-03-31 12:00:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-17 2026-03-31

Vous êtes accueillis, avec vos enfants, dans un espace de jeux où vous pourrez jouer, rencontrer, échanger…

Arrivée libre. .

33 rue des carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 10 44

English : La Parenthèse

