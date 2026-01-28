La Paris de la Révolution – visite spéciale Louis XVI

Cette visite exceptionnelle sera également l’occasion de visiter l’un des monuments les plus méconnus de Paris : la Chapelle Expiatoire. Bâtie sur l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine, dévolu à recevoir les corps des guillotinés de la place de la Révolution (actuelle Place de la Concorde), elle fut la première sépulture des dépouilles de Louis XVI et Marie-Antoinette avant leur transfert à la basilique Saint Denis en 1815. Venez découvrir ce que Chateaubriand qualifiait de « monument, peut-être le plus remarquable de Paris » où l’autel en marbre noir de la crypte rappelle le destin tragique du couple royal.

Entre hommage et découverte insolite, une visite exceptionnelle à ne pas manquer !

Le 21 janvier 1793, après 13 siècles de monarchie, la France s’apprête à exécuter son roi. A 10h22, le couperet de la guillotine tombe, Louis XVI est mort, et la Révolution est sur le point de basculer dans une sombre période, la Terreur.



A l’occasion de l’anniversaire de cet événement emblématique de notre Histoire, votre guide Guillaume vous propose de revivre les dernières heures du destin de Louis XVI, depuis son rapatriement de Versailles à Paris jusqu’à son exécution en passant par sa fuite à Varenne et son procès dans la Salle du Manège.

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 12h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T12:30:00+02:00



