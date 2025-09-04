La Paris Design week revient à la BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Comme chaque année, l’appel à projets Bois Français & Design, porté par Fibois, met en lumière plus de vingt projets sélectionnés parmi

80 candidatures. Ces propositions d’une nouvelle génération de designers investissent la cour et les espaces intérieurs de la bibliothèque, entre valorisation des essences locales, innovation formelle et réflexion sur nos manières de produire.

Le studio Nysædition présente un ensemble de pièces empreintes d’une poésie organique, inspirées du jardin et de ses gestes. Entre formes végétales, minérales ou utilitaires, ces créations dessinent un langage sensible, à la croisée du design et de la nature.

La céramiste Elisa Uberti dévoile quant à elle des sculptures en grès aux contours enveloppants. Installée à Roubaix après une première carrière dans la mode, elle explore un univers à la fois archaïque et utopique, entre art primitif, habitat et architecture.

Dans le cadre de la Paris Design Week, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris accueille trois expositions autour du vivant, du geste et de la transformation des matériaux.

Du jeudi 04 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris