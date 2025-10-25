La Parizette Stade municipal Saint-Parize-le-Châtel
Stade municipal Avenue de la Mairie Saint-Parize-le-Châtel Nièvre
25 octobre 2025 13:00:00
19:00:00
2025-10-25
L’association Sport St Pa organise la 6e édition de la Parizette le SAMEDI 25 OCTOBRE 2025 après-midi à St Parize le Chatel !
La Parizette est une course nature pour coureurs et randonneurs qui a lieu dans nos jolies chemins de St Parize.
Au programme cette année
– une randonnée pédestre de 10km (5€) départ à 14h
– une course de 8km (6€) départ à 14h50
– une course de 16km (10€) départ à 14h30
– une course en RELAIS de 16km (12€/duo) départ à 14h30 -> nouveauté 2025 !
Inscriptions sur place à partir de 13h ou via protiming en cliquant sur ce lien https://www.protiming.fr/runnings/detail/7996
Clôture des inscriptions 15min avant le départ de la course !
En plus des nombreux lots à gagner, chaque participant repartira avec un cadeau local !
Cette course est dédiée à Octobre rose 1€ sera reversé à l’association pour chaque participant à la Parizette. .
Stade municipal Avenue de la Mairie Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laparizette58@gmail.com
