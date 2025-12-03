La parlotte de Charlotte Molsheim

La parlotte de Charlotte

1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Charlotte et Danielle, conteuse de l’association Lire et faire lire , donnent rendez-vous aux tout-petits de 0 à 3 ans et aux grands qui les accompagnent pour une séance d’histoires.

Sur inscription auprès de la section jeunesse de la médiathèque .

1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26

English :

Charlotte and Danielle, storytellers from the Lire et faire lire association, invite toddlers aged 0 to 3 and their grown-up friends for a storytelling session.

German :

Charlotte und Danielle, eine Märchenerzählerin des Vereins Lire et faire lire , laden Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren und die sie begleitenden Erwachsenen zu einer Geschichtenstunde ein.

Italiano :

Charlotte e Danielle, narratrici dell’associazione Lire et faire lire , si uniranno ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro amici adulti per una sessione di narrazione.

Espanol :

Charlotte y Danielle, cuentacuentos de la asociación Lire et faire lire , se reunirán con niños de 0 a 3 años y sus amigos mayores para una sesión de cuentacuentos.

