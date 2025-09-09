LA PAROLE QUI MARCHE Saint-Alban-sur-Limagnole

LA PAROLE QUI MARCHE Saint-Alban-sur-Limagnole mardi 9 septembre 2025.

LA PAROLE QUI MARCHE

Chapelle Saint-Pierre de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 17:30:00

fin : 2025-09-09 18:30:00

Date(s) :

2025-09-09

Le Festival itinérant de l’Oralité

Sur la Voie du Puy

7 jours / 117 Km

Un spectacle différent chaque soir

Un atelier chaque jour

Par un collectif de conteurs, poètes et chansonniers.

5<12 septembre 2025 I Le Puy < Nasbinals Le Festival itinérant de l’Oralité Sur la Voie du Puy 7 jours / 117 Km Un spectacle différent chaque soir Un atelier chaque jour Par un collectif de conteurs, poètes et chansonniers. 5<12 septembre 2025 I Le Puy < Nasbinals LA PAROLE QUI MARCHE Récits de voyage, carnets de pèlerin, poésie verticale, rituel des intentions, criée public, oraison collective, offrandes lyriques, Chansons de troubadours. La parole quoi marche, la parole quoi danse, la parole aime, qui sent, console, apaise, guéri, réchauffe l'hiver et attendri la nuit. ÉQUIPE DU FESTIVAL Marien Guillé, poète de proximité et crieur public Un pied devant l’autre + Atelier conte Emeric Guiraud, Petit Nömade Le Jeu du nous + Atelier slam Teresa König, poétesse chanteuse itinérante Ici + Atelier chant Stefen Magnin, poète itinérant spectacle + Atelier poésie Raphaelle Vincent, Conteuse itinérante Spectacle Kamishibai + Atelier conte Arnaud Pelletier, l’acteur pèlerin Les Messager du chemin + Atelier Oraison Toutes les informations sur www.arnaudpelletier.net . Chapelle Saint-Pierre de l'hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie English :

Le Festival itinérant de l?Oralité

Sur la Voie du Puy

7 days / 117 Km

A different show every evening

A workshop every day

By a collective of storytellers, poets and songwriters.

september 5<12, 2025 I Le Puy < Nasbinals German :

Das Wanderfestival der Mündlichkeit

Auf dem Weg nach Le Puy

7 Tage / 117 km

Jeden Abend eine andere Aufführung

Jeden Tag ein Workshop

Von einem Kollektiv aus Erzählern, Dichtern und Liedermachern.

5<12. September 2025 I Le Puy < Nasbinals Italiano :

Il Festival itinerante dell’oralità

In cammino verso Le Puy

7 giorni / 117 Km

Uno spettacolo diverso ogni sera

Un laboratorio ogni giorno

A cura di un collettivo di narratori, poeti e cantautori.

5<12 settembre 2025 I Le Puy < Nasbinals Espanol :

Festival itinerante de la oralidad

Camino del Puy

7 días / 117 Km

Un espectáculo diferente cada noche

Un taller cada día

A cargo de un colectivo de narradores, poetas y cantautores.

5<12 septiembre 2025 I Le Puy < Nasbinals L'événement LA PAROLE QUI MARCHE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2025-08-15 par 48-OT Margeride en Gévaudan