LA PART BELL’ , un programme d’animations, pour toutes et tous, de 4 à 94 ans ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 – 28 mars Ille-et-Vilaine

gratuit / sur inscription

Comme tous les ans au mois de Mars, la Maison de Quartier propose un programme autour des Droits des femmes. Cette année nous vous donnons rendez-vous du 4 au 28 mars

Ateliers, expositions, stage, balades, débat philo, kermesse…tout un programme pour s’amuser, s’informer, échanger.

A découvrir quelque soit votre âge.

du 4 au 28 mars 2026

à la Maison de Quartier

️Gratuit sauf le stage auto défense féministe / sur inscription pour certains ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



