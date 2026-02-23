LA PART BELL’ , un programme d’animations, pour toutes et tous, de 4 à 94 ans ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes
LA PART BELL’ , un programme d’animations, pour toutes et tous, de 4 à 94 ans ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 4 mars 2026.
LA PART BELL’ , un programme d’animations, pour toutes et tous, de 4 à 94 ans ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 – 28 mars Ille-et-Vilaine
gratuit / sur inscription
Comme tous les ans au mois de Mars, la Maison de Quartier propose un programme autour des Droits des femmes.
Comme tous les ans au mois de Mars, la Maison de Quartier propose un programme autour des Droits des femmes. Cette année nous vous donnons rendez-vous du 4 au 28 mars
Ateliers, expositions, stage, balades, débat philo, kermesse…tout un programme pour s’amuser, s’informer, échanger.
A découvrir quelque soit votre âge.
du 4 au 28 mars 2026
à la Maison de Quartier
️Gratuit sauf le stage auto défense féministe / sur inscription pour certains ateliers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-04T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00
1
02 99 27 21 10
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine