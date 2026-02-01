La part d’émotion, par Elsa De Smet Le Centre Pompidou-Metz Metz

La part d’émotion, par Elsa De Smet

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

La part d’émotion Nouvelles approches sensorielles dans les théories de l’histoire de l’art.

Depuis quelques années, les historiens et historiennes de l’art déploient de nouvelles approches pour l’analyse des œuvres études olfactives, études cognitives, études perceptives. À partir de plusieurs exemples choisis dans l’histoire de l’art moderne et contemporain, cette conférence expose certains principes associés à ces nouvelles recherches qui ouvrent un champ réceptif inédit pour appréhender les œuvres et les expositions.Tout public

.

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La part d’émotion: Nouvelles approches sensorielles dans les théories de l’histoire de l’art.

In recent years, art historians have been deploying new approaches to the analysis of works of art: olfactory studies, cognitive studies, perceptual studies. Drawing on a number of examples from the history of modern and contemporary art, this talk outlines some of the principles associated with this new research, which opens up a whole new receptive field for apprehending works and exhibitions.

L’événement La part d’émotion, par Elsa De Smet Metz a été mis à jour le 2026-02-08 par AGENCE INSPIRE METZ