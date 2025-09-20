La part des femmes, chantier naval de La Ciotat La Boutique La Ciotat

La part des femmes, chantier naval de La Ciotat
Samedi 20 septembre, 19h30
La Boutique
Bouches-du-Rhône

Accès libre

Quand on évoque l’histoire du chantier naval de La Ciotat, les photos des bateaux et des grues s’imposent, assorties des images des milliers d’ouvriers qui y travaillaient. Et puis « les 105 » qui pendant près de 10 ans ont mené la bataille pour le maintien de l’activité navale sur le site.

Mais qu’en est-il des femmes ? Qui sont celles qui ont travaillé aux chantiers ? Quelles étaient leurs vies de travailleuses ? Et toutes celles dont le père, le frère ou le compagnon travaillait au chantier, comment ont-elles vécu, quel rôle ont-elles joué dans l’Histoire, dans les luttes ?

Le collectif d’actions culturelles ciotaden, « La Culture ça Urge », engagé sur les questions du genre et de la lutte contre le sexisme, a choisi d’initier une recherche, un projet culturel, pour tenter de répondre à ces questions, pour ne pas oublier celles qui, elles aussi, ont fait l’histoire de la ville.

Pour leur rendre hommage, Hélène Cœur a interviewé des travailleuses et des personnes qui ont vécu dans l’entourage d’un travailleur ou d’une travailleuse des chantiers dans la période qui va des années 1960 à la fin des années 80. Elle a réalisé un documentaire audio où chaque témoignage personnel résonne avec la mémoire collective de la ville.

Rendez-vous à La Boutique, association Art Hic et Hoc, 6 rue des Frères-Blanchard le 20 septembre à 19h pour une écoute collective.

En partenariat avec la compagnie La Conflagration et la ville de La Ciotat

La Boutique 6 rue des Frères Blanchard, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Boutique est un tiers lieu géré par l’association l’Art Hic et Hoc Accessible à pied ou en vélo (zone pietonne) ; parking voiture la plus proche : Parking Verdun

Journées européennes du patrimoine 2025

Auteur Olivia Rivet, ayant droit Christiane Ganteaume