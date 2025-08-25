« La partie de carte de Georges De La Tour » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
« La partie de carte de Georges De La Tour » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch jeudi 5 février 2026.
« La partie de carte de Georges De La Tour »
Jeudi 5 février 2026.
A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.
Animée par Sophie Doudet, maîtresse de conférences
en littérature française à l’IEP d’Aix en
Provence et professeur de culture générale,
est aussi l’auteure reconnue de
‘Churchill à la plage’ et d’une quinzaine
d’autres titres.
Une conférence-enquête sur
Georges de La Tour, ce peintre
méconnu et l’histoire de sa toile ‘Le
tricheur à l’as de carreau’. Mais que
signifient ces regards complices et
cet énigmatique ballet de mains ?
Quel drame se noue entre les
quatre personnages du tableau de
Georges de La Tour ? Qui sont-ils ?
Ou plutôt, qui pourraient-ils être ?
Car on sait très peu de choses sur
l’oeuvre et la vie de l’artiste qui,
célébré de son vivant, fut oublié
pendant plus de 250 ans avant
d’être ressuscité par les historiens
de l’art au début du XXe siècle. Pour
faire parler la toile silencieuse et
éclairer ses mystères, il faudra par
conséquent chercher la vérité du
côté du rêve.
Une séance de dédicace de son
livre A l’ombre de la peste et
de la guerre selon Georges de La
Tour sera proposée à l’issue de
la conférence. .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.
German :
Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Italiano :
I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.
L’événement « La partie de carte de Georges De La Tour » Allauch a été mis à jour le 2025-08-25 par Maison du Tourisme d’Allauch