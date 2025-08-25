« La partie de carte de Georges De La Tour » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l'usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Animée par Sophie Doudet, maîtresse de conférences

en littérature française à l’IEP d’Aix en

Provence et professeur de culture générale,

est aussi l’auteure reconnue de

‘Churchill à la plage’ et d’une quinzaine

d’autres titres.

Une conférence-enquête sur

Georges de La Tour, ce peintre

méconnu et l’histoire de sa toile ‘Le

tricheur à l’as de carreau’. Mais que

signifient ces regards complices et

cet énigmatique ballet de mains ?

Quel drame se noue entre les

quatre personnages du tableau de

Georges de La Tour ? Qui sont-ils ?

Ou plutôt, qui pourraient-ils être ?

Car on sait très peu de choses sur

l’oeuvre et la vie de l’artiste qui,

célébré de son vivant, fut oublié

pendant plus de 250 ans avant

d’être ressuscité par les historiens

de l’art au début du XXe siècle. Pour

faire parler la toile silencieuse et

éclairer ses mystères, il faudra par

conséquent chercher la vérité du

côté du rêve.

Une séance de dédicace de son

livre A l’ombre de la peste et

de la guerre selon Georges de La

Tour sera proposée à l’issue de

la conférence. .

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

