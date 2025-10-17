La partie de Scrabble LA FERTE MACE La Ferté Macé

La partie de Scrabble

LA FERTE MACE 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Spectacle la Partie de scrabble de Fred Duvaud dans le cadre du festival des Racont’arts organisé par la Médiathèque Départementale de l’Orne. Chronique ludique et sensible d’un proche aidant.   .

LA FERTE MACE 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79  mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr

