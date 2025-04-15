LA PASSAGÈRE Place du Capitole Toulouse

LA PASSAGÈRE

Opéra de Mieczysław Weinberg (1919-1996)

La rencontre fortuite, lors d’une croisière, d’une survivante d’Auschwitz et d’une ancienne gardienne du camp, va ouvrir un monde de réminiscences où luttent l’oubli et la mémoire.

À partir d’un récit autobiographique de la romancière polonaise Zofia Posmysz et à l’instigation de Chostakovitch, le compositeur Mieczysław Weinberg signe un opéra majeur du XXe siècle, empreint d’un lyrisme puissant, entre ironie cruelle et tragique radical.

La Passagère est donnée pour la première fois en France.

English :

Opera by Mieczys?aw Weinberg (1919-1996)

The chance encounter of an Auschwitz survivor and a former camp guard on a cruise opens up a world of reminiscences, where memory and oblivion struggle.

German :

Oper von Mieczys?aw Weinberg (1919-1996)

Die zufällige Begegnung einer Auschwitz-Überlebenden und einer ehemaligen Lageraufseherin auf einer Kreuzfahrt eröffnet eine Welt der Erinnerungen, in der das Vergessen und die Erinnerung miteinander ringen.

Italiano :

Opera di Mieczys?aw Weinberg (1919-1996)

L’incontro casuale in crociera tra un sopravvissuto di Auschwitz e un ex guardiano del campo apre un mondo di reminiscenze in cui l’oblio e il ricordo lottano.

Espanol :

Ópera de Mieczys?aw Weinberg (1919-1996)

Un encuentro casual en un crucero entre un superviviente de Auschwitz y un antiguo guardia del campo abre un mundo de reminiscencias en el que el olvido y el recuerdo luchan.

