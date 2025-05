LA PASSEJADA DE L’ASE – Gignac, 7 juin 2025 07:00, Gignac.

Course à pied et marche pour petits et grands avec un départ entre 9h et 10h.

Deux parcours 8 km ou 14 km

Réservation recommandée en ligne ou inscription sur place le Jour J.

Cette année, l’Ecole La Calandreta la Garriga fête ses 30 ANS !

A cette occasion aura lieu la première édition de la Passejada de l’Ase,

Deux parcours 8 km ou 14 km

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte responsable sur le parcours.

Attention penser à réserver via le site la navette pour le parcours 8KM si vous souhaitez retourner sur le site de la Meuse

(1€ par personne) .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 68 00

English :

Running and walking for young and old, starting between 9 and 10 am.

Two routes: 8 km or 14 km

Online booking recommended or on-site registration on the day.

German :

Laufen und Walken für Jung und Alt mit Start zwischen 9:00 und 10:00 Uhr.

Zwei Strecken: 8 km oder 14 km

Online-Reservierung empfohlen oder Anmeldung vor Ort am D-Day.

Italiano :

Corsa e camminata per grandi e piccini, con partenza dalle 9.00 alle 10.00.

Due percorsi: 8 km o 14 km

Si consiglia la prenotazione online o l’iscrizione in loco il giorno stesso.

Espanol :

Correr y caminar para jóvenes y mayores, con salida entre las 9.00 y las 10.00 horas.

Dos recorridos: 8 km o 14 km

Se recomienda reservar en línea o inscribirse el mismo día.

