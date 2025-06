LA PASSEJAD’ART Claire Tingaud Aubusson 2 juillet 2025 07:00

Creuse

LA PASSEJAD’ART Claire Tingaud Rue Alfred Assolant Aubusson Creuse

LA PASSEJAD’ART, C’EST QUOI ?

La Creuse est un territoire rural qui regorge de propositions culturelles et artistiques. L’association LA BERLUE a décidé, pour la deuxième année de faire appel aux nombreux et nombreuses artistes qui peuplent notre département pour proposer un parcours à travers leurs ateliers, leurs jardins, leurs granges et autres lieux d’exposition insolites.

Nous voici donc avec 24 propositions, en Creuse, toutes plus variées les unes que les autres Expositions, ateliers de pratique artistique, démonstrations, performances…

Partez à la découverte de la Creuse grâce à ses artistes talentueux et talentueuses ! .

Rue Alfred Assolant

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 71 99 79 berlue@protonmail.com

