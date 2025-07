LA PASSEJAD’ART Saint-Chabrais

LA PASSEJAD'ART Saint-Chabrais samedi 12 juillet 2025.

Lieu-dit Peyroux-Vieux Saint-Chabrais Creuse

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

La PASSJAD’ART, C’est quoi ?

La Creuse est un territoire rural qui regorge de propositions culturelles et artistiques. L’association La Berlue a décidé , pour la deuxième année de faire appel aux nombreux et nombreuses artistes qui peuplent notre département pour proposer un parcours travers leurs ateliers, leurs jardins , leurs grange et autres lieux d’expositions insolites.

Nous voici donc avec 24 propositions , en Creuse, toutes plus variés les unes que les autres. exposition , ateliers de pratique artistique ,démonstrations , performances…

Partez à la découverte de la Creuse grâce à ses artistes talentueux et talentueuses!

Rendez-vous au Jardin de Pies à Saint-Chabrais avec Adam et Tracey PICA PICA .

Le 12 et 13 juillet de 14h30 à 20h00

Réservation obligatoire au 06 41 16 44 86 ou assopicapica@gmail.com. .

