La Passem 2026

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La PASSEM ! est une course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue).

Durant la course, un témoin symbolisant la lenga nosta* est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée.

Cette année le départ se fera de Bedous le 30 avril et passera par Etsot, Oloron Sainte-Marie et Moumour le lendemain. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 41 75 87 ligamsligams@gmail.com

